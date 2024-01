Jena. Akademisches Orchester spielt in der Uni-Aula. Infoabend für werdende Eltern.

Eine Schwangerschaft und die anstehende Geburt sind für werdende Eltern ein besonderes Ereignis – auf das sie sich in der Regel gut vorbereiten wollen. Dafür bietet das Team der Klinik für Geburtsmedizin des Universitätsklinikums Jena (UKJ) einen Informationsabend für werdende Eltern am Mittwoch, 24. Januar, ab 19 Uhr an. „Geburtshilfe ist Teamarbeit“, lautet das Motto des Jenaer Perinatalzentrums der höchsten Stufe, daher stehen auch Vertreterinnen und Vertreter aller Professionen den interessierten Eltern Rede und Antwort: Sarah Wandrei, Hebamme im Kreißsaal und bei den Geburtsvorbereitungskursen, Ekkehard Schleußner, Direktor der Klinik für Geburtsmedizin, Oberärztin Jana Westphal, Hans Proquitté, kommissarischer Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Oberärztin Katharina Rose, Klinik für Anästhesie, Bereich Geburtsmedizin.

Der Infoabend findet am UKJ am Standort Lobeda in Haus E im Seminarraum 9 statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die nächsten Termine für den Infoabend stehen auch schon fest: Mittwoch, 21. Februar, und Mittwoch, 20. März. Zudem bietet die Jenaer Geburtsmedizin jeden Donnerstag um 18 Uhr Kreißsaal-Rundgänge an.

Was soll ich werden? Wo liegen meine Stärken?

Was soll ich werden? Die Arbeitsagentur will Schülerinnen und Schülern eine Antwort geben. Der Berufspsychologische Service bietet an den Standorten in Jena und Gera Termine in den Winterferien vom 12. Februar bis 16. Februar 2024 für einen Berufswahltest an. Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren mit dem Ziel, eine Berufsausbildung aufnehmen zu wollen. Künftige Abiturientinnen und Abiturienten ab Klasse 11 können in der Ferienwoche den Studienfeldbezogenen Beratungstest in folgenden Bereichen absolvieren: Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Informatik/ Mathematik, Philologische Studiengänge, Sozialwissenschaften und Rechtswissenschaften. Interessierte Jugendliche melden sich bitte bis spätestens 6. Februar für die Tests beim Berufspsychologischen Service an: Telefon 03641-379948 oder E-Mail: Thueringen-Ost.BPS@arbeitsagentur.de

Das Akademische Orchester Erfurt ist am Sonntag zu Gast in der Aula der Friedrich-Schiller-Universität Jena. © Akademisches Orchester Erfurt

Akademisches Orchester Erfurt zu Gast in Jena

Das Akademische Orchester Erfurt ist am Sonntag zu Gast in der Aula der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Wie gewohnt unter der Leitung von Sebastian Krahnert, spielen die Musikerinnen und Musiker in ihrem 1. Sinfoniekonzert des Jahres Anton Bruckners Ouvertüre g-moll. Weitere Höhepunkte des Konzertabends sind Joseph Haydns Hornkonzert Nr. 2 mit Tristan Hertweck als Solist am Horn (Philharmonisches Orchester Erfurt) und Robert Schumanns Sinfonie Nr. 3, welche auch als Rheinische Sinfonie bekannt ist. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Zuvor findet bereits 15 Uhr ein Konzert für Kinder mit Ausschnitten aus diesem Programm statt. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei.

