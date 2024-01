Jena. Jenaer trotz Wintereinbruch locker. Selbst den Schlegelsberg schaffen die Busse.

„Ist halt Winter. Was soll man machen? Schippen muss man dann eben“, sagt Detlef Rosenbusch vom Siedlerverein der Panorama-Gaststätte-Schlegelsberg in Wenigenjena. „Und wenn man alte Nachbarn hat, dann schippt man eben ein bisschen mehr.“ Für die sei das Schippen nicht leicht. Er wohnt in einer der Nebenstraßen, die nicht geräumt werden und nimmt es gelassen: „Wir kommen zurecht“.