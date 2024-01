Jena. Übergabe weiterer Preise an Gewinnerinnen des Zeitungsspiels „Prophet des Jahres“.

Der Januar in Jena. Das ist die Zeit für diese Redaktion, den Gewinnern der Preise beim traditionellen Zeitungsspiel „Prophet des Jahres“ die Preise zukommen zu lassen. Martina Ullrich hat zum Beispiel den Halbjahresgutschein für das Fitnessstudio „Pro Gesund“ gewonnen. Sie traf sich am Donnerstag mit Inhaberin Silke Dombrowski, um sich schon einmal an den Trainingsmaschinen umzuschauen.