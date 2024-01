Jena. „Über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten“ hat der Autor sein neuestes Buch geschrieben und stellt es am 24. Januar in Jena vor. Wir sprachen mit ihm über das zermürbte und überanstrengte Ich, das Versteck im Schrank und Selbstgefälligkeit.

Wer jemals mit dem Büroelefanten spazieren ging, mit dem alten Bosch in der Küche philosophierte oder den Weisheiten des kleinen Königs Dezember gelauscht hat, der hat seine Zeit mit Axel Hackes Werken verbracht. Zunächst als Redakteur für die Süddeutsche Zeitung tätig, ist er seit dem Jahr 2000 als Kolumnist und Schriftsteller freiberuflich tätig. In seinen Arbeiten greift Hacke gern Alltägliches auf und reichert die Texte mit all seinem umfassenden Wissen und seiner außergewöhnlichen Fantasie an. Beim Lesen seiner Werke fühlt man sich gut aufgehoben, man schmunzelt und legt das Geschriebene am Ende etwas klüger zur Seite, um es dann und wann vielleicht noch einmal in die Hand zu nehmen. Hackes neustes Buch ist ein philosophischer Streifzug „Über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte“. Am kommenden Mittwoch, 24. Januar, 20 Uhr, ist Axel Hacke zu Gast im Jenaer Volksbad und stellt das Buch vor. Wir sprachen vorab mit ihm über das zermürbte und überanstrengte Ich, seine journalistischen Erfahrungen nach der Wende in Dornburg und Eisenberg und das Versteck im Schrank.