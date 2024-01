Jena. Jasmin Kolakovic will in den Stadtrat einziehen und übernimmt die Öffentlichkeitsarbeit der Fraktion.

Die erste Fraktionssitzung im neuen Büro des FDP-Kreisverbandes Jena-Saale-Holzland wurde Anfang dieser Woche abgehalten. Zuletzt hatte die Jenaer FDP in den Räumen des Fotostudios Ebenbild Am Planetarium 8 ihr Büro, nun zog man in die Sankt-Jakob-Straße 33 – in die ehemalige akademische Buchhandlung. Die Räume seien privat vermietet, was nicht selbstverständlich sei, denn schließlich sei auch mal mit beschmierten Fensterscheiben zu rechnen, sagt FDP-Stadtrat Stefan Beyer. Die Lage der neuen Räume sei optimal, der Oberbürgermeister sowie verschiedene weitere FDP-Mitglieder würden in direkter Umgebung wohnen.

Neue Stelle durch Erhöhung der Fraktionszuwendungen möglich

Hier wird jetzt auch die 35-jährige Jasmin Kolakovic öfter ein und aus gehen. Sie ist die neue Social-Media-Managerin der Jenaer FDP und steht außerdem an fünfter Stelle der FDP-Stadtratsliste für die Kommunalwahlen im Mai 2024. Sie will in den Jenaer Stadtrat einziehen. Durch den Stadtratsbeschluss, die Fraktionszuwendungen anzuheben, der im September 2023 gefasst wurde, sei es möglich gewesen, die neue Stelle bei der FDP-Fraktion zu schaffen, sagt Stefan Beyer.

Jasmin Kolakovic ist bei der Kolakovic & Partner Personalberatung in Jena beschäftigt, verheiratet und Mutter einer zweijährigen Tochter. Sie hat Betriebswirtschaft in Hannover studiert und absolviert derzeit berufsbegleitend ein Wirtschaftspsychologiestudium. Seit acht Jahren ist sie im Jungen Wirtschaftsrat engagiert und derzeit Thüringens Landesvorsitzende. „Ich hatte schon immer eine enge Beziehung zur FDP“, sagt sie. Im Jahr 2022 wurde sie Mitglied. Bisher habe die FDP-Fraktion die Social-Media-Arbeit stiefmütterlich behandelt, sagt Stefan Beyer. Mit Jasmin Kolakovic soll sich das nun ändern.