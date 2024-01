Jena. Integrationsmanager Amend konstatiert: weniger Ukrainer, mehr Menschen aus anderen Ländern

Bei den Flüchtlingszahlen verzeichnet die Stadt Jena in der letzten Zeit eine „relative Konstanz“. Zu dieser Einschätzung gelangte am Freitag auf Anfrage Andreas Amend, der Integrationsmanager bei der Stadtverwaltung. Die Zahl habe sich zum Beispiel 2023 insofern die Waage gehalten, als weniger Ukrainer und dafür mehr Menschen aus anderen Ländern in die Stadt kamen.