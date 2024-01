Jena. Übersicht zu Veranstaltungen in den kommenden Tagen in Jena

Veranstaltungsreihe „Meins!?“ startet mit Lesung und Gespräch im Theaterhaus

Der Sonderforschungsbereich „Strukturwandel des Eigentums“ an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Universität Erfurt und das Theaterhaus Jena laden zur gemeinsamen Veranstaltungsreihe „Meins?! Strukturwandel des Eigentums – Literatur meets Wissenschaft“ ein. Zum Auftakt liest Felix Lee am Dienstag, 23. Januar, 20 Uhr im Theaterhaus Jena aus seinem Buch „China, mein Vater und ich. Über den Aufstieg einer Supermacht und was Familie Lee aus Wolfsburg damit zu tun hat“ und diskutiert mit dem China-Experten Stefan Schmalz (Universität Erfurt) über die gesellschaftlichen Veränderungen in China und darüber, wie sich damit auch Idee und Realität von Eigentum wandelten. Moderiert wird das Gespräch von Silke van Dyk (Universität Jena).

Mal- und Zeichenzirkel an der Volkshochschule Jena

Im Volkshochschulkurs „Mal- und Zeichenzirkel“ werden noch begeisterte Teilnehmer gesucht, die ihre künstlerische Seite entdecken oder weiterentwickeln möchten. Vom Aquarellmalen über Bleistiftzeichnungen bis hin zu experimentellen Techniken – der Kurs deckt eine breite Palette an kreativen Ausdrucksmöglichkeiten ab. Der Kurs in der Volkshochschule startet ab 26. Januar jeden Freitag von 17 bis 18.30 Uhr. Anmeldungen und weitere Informationen per Mail an janine.kraft@shk.vhs-th.de oder telefonisch unter 036691/24786420.

Erstmals Pflegewalk am UKJ – vor Ort für Pflegeausbildung ab März bewerben

Von Kindernotaufnahme bis zur unfallchirurgischen Station können Schülerinnen und Schüler, die sich für die Pflegeausbildung interessieren, bei den ersten Pflegewalks am Universitätsklinikum Jena (UKJ) im Februar Ausbildung und Pflege am Thüringer Universitätsklinikum kennenlernen und sich direkt für März oder September 2024 bewerben. Immer donnerstags werden sie bei den Pflegewalks quasi Schritt für Schritt von einer Ausbildungsleitung und einem Azubi durch das Klinikum am Standort Lobeda begleitet und dabei die Pflegeausbildungen vorgestellt. Wer nicht nur den Rundgang mitmachen möchte, sondern sich gleich unkompliziert bewerben will, bringt Bewerbungsunterlagen mit. Außerdem beantwortet das Pflegewalk-Team vor Ort alle Fragen rund um die generalistische Ausbildung zum Pflegefachmann/-frau (m/w/d) und zum Pflegefachmann/-frau (m/w/d) mit Vertiefung Kinderkrankenpflege.

Pflegewalk-Termine am UKJ: 1. Februar; 8. Februar; 15. Februar; 22. Februar; 29. Februar, jeweils 15 bis 16 Uhr am Universitätsklinikum Jena; Treffpunkt: Haus A, Infostand am Haupteingang; Anmeldung und weitere Infos unterwww.uniklinikum-jena.de/Pflegewalk_2024

Kinderkonzert mit dem Akademischen Orchester Erfurt

In einem Konzert für Kinder stellt das Akademische Orchester Erfurt am Sonntag, 21. Januar, ab 15 Uhr in der Aula der Jenaer Friedrich-Schiller-Universität, am Fürstengraben 1, Ausschnitte aus seinem Sinfoniekonzertprogramm vor. Hier lernen Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter Auszüge aus den Werken von Bruckner, Haydn und Schumann kennen. Sebastian Krahnert weckt auf humorvolle Weise Interesse an klassischer Musik und insbesondere am Instrument Horn, wenn er sich auf die Suche nach dem Einhorn begibt und dieses wunderschöne Blechblasinstrument in den Mittelpunkt seines Konzertes stellt.

Filmvorstellung und Gespräch im Kino Schillerhof Jena

Der Film “Who cares? Wen kümmert’s, dass wir uns kümmern?“ porträtiert Ärztinnen, Hebammen und Pflegerinnen in ihrem täglichen Bemühen, Menschen von ihrer Geburt bis zum Tod so zu betreuen, dass Menschlichkeit, Nähe und Wärme trotz harter finanzieller Vorgaben und Taktungen, die das System einfordert, nicht gänzlich untergehen. Gezeigt wird er am Dienstag, 30. Januar, 19 Uhr im Kino Schillerhof, Helmboldstraße 1. Im Anschluss an die Filmvorstellung kann man mit Vertretern und Vertreterinnen aus der Pflege und Politik über den Zustand und die Zukunft des deutschen Gesundheitssystems ins Gespräch kommen. Teilnehmer der Podiumsdiskussion sind Lutz Liebscher, Mitglied des Thüringer Landtags, Anja König, Pflegefachkraft Intensivpflege und Protagonistin im Film AWO Thüringen, (angefragt). Die Moderation übernimm Journalist Christian Müller. Der Eintritt ist frei. Für Getränke und Popcorn ist gesorgt!