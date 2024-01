Jena. Unser Rezensent Hans Lehmann besuchte diesmal Schuberts 8. Sinfonie – die „Große“

Jedes Mal ein besonderes Erlebnis aufs Neue, wenn man als Konzertbesucher inmitten des Philharmonischen Orchesters im Parkett des Volkshauses sitzt, wobei die Musiker in ihren Gruppen Streicher, Bläser und Schlagwerk auch aufgeteilt sind. Mittendrin ChefdirigentSimon Gaudenz mit einigen wenigen, aber doch wesentlichen Anmerkungen zu den einzelnen Sätzen. Diesmal Schuberts 8. Sinfonie, die „Große“.

Wo anfangen, wo aufhören: man wird in ein Geschehen voller Poesie mitgenommen, wenn man so will, Romantik pur. Biografisch nur schwer einzuordnen, elf Jahre vor seinem Tod 1828 in den Sommermonaten komponiert. Die Partitur 1838 von Robert Schumann entdeckt und ein Jahr später unter Leitung von Felix Mendelssohn–Bartholdy im Leipziger Gewandhaus uraufgeführt.

Was hier im Volkshaus unter Leitung von Chefdirigent Simon Gaudenz quasi in Szene ging, mit Worten nur schwer zu beschreiben. Vom Horn angestimmt eine poetische Frühlingsstimmung, ein liedhaftes Andante, gefolgt von einer Art Tanzszenerie und ein rauschendes Frühlingsfest am Ende, noch einmal alle bisherigen Momente vereinend. Man wird mitgenommen, wie einst Clara Wieck, die Robert Schumann schrieb: „heute war ich selig, in der Probe wurde eine Sinfonie von Schubert gespielt. Dies ist nicht zu beschreiben, das sind Mehrstimmen wie in einem Roman in vier Bänden“. Dem ist nichts hinzuzufügen, lange Beifallswogen für Simon Gaudenz und die Musiker in allen Gruppen. Wer denkt bei solch mitreißender Wiedergabe in der akustischen Klanglichkeit des Jenaer Volkshauses nicht an das alte Leipziger Gewandhaus, 1911 in Jena architektonisch nachempfunden.