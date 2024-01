Jena. Die Jenaer Pfarrerin Maria Krieg sieht ein Winterlicht im Tohuwabohu der Welt

„Der große Wintereinbruch kommt heute“, so hörte ich es am Mittwoch, als ich diesen Text schrieb. Wird er es bis Jena schaffen? Es kann sein, es kann auch nicht sein, denke ich. Heute am Samstag wissen wir es besser.

Sind wir im Chaos versunken, oder auch nicht? Die Sorgen sind sehr real. Die Sorgen der Bauern und die Sorge derer, die sich fürchten, aus unserem Land vertrieben zu werden, obwohl sie in Koblenz zur Welt kamen und in dritter Generation Deutsche sind. Ich sehe in Lobeda einen jungen Ukrainer im Rollstuhl, dem beide Bein fehlen, ich lese einen Artikel aus Israel von einem Psychotherapeuten, der ein Leben lang palästinensische und jüdische Konfliktparteien ins Gespräch brachte und deren Sohn am 7. Oktober von der Hamas erschossen wurde.

Trauen wir den Chaos oder der Ordnung?

Ein einziges Tohuwabohu in der Welt. Dieses Wort steht auf der ersten Seite der Bibel. Gott ordnet dieses Chaos, so entsteht Leben. Ist das jetzt eine typische, schnell dahingesagte fromme Vertröstung, um die Schatten wegzuwischen? Wissen Sie, in der Peterskirche in Lobeda sehe ich beinah täglich auf einen Menschen, dem andere Martialisches zugefügt haben. Da ist nichts gut. Lieblosigkeit, Unmenschlichkeit, Scheitern, Tod. Jesus. In ihm ist Gott und er trägt das alles. So nahe ist er uns.

Und deshalb – Hände in den Schoss: Gott wird’s schon richten! Nein, und doch auch Ja. Ich vertraue, es liegt tatsächlich eine große Ordnung in dieser Schöpfung. Dazu gehört unsere menschliche Freiheit, die Dinge so oder so zu entscheiden. Trauen wir dem Chaos mehr oder der Ordnung, welche beispielsweise jedem Menschen grundsätzlich gleiche Lebensrechte einräumt. Wenn das so ist, dann braucht es unsere Hände, Füße, den Verstand und das Herz, um irgendwie zueinander zu finden und uns aufzuhelfen. Schwerstarbeit. Aber nicht hoffnungslos.

Als bei dem letzten großen Schneeeinbruch in Jena nichts mehr ging, gab es so viele neue Begegnungen auf der Straße, wie sonst nie. Schneeschieber vor jedem Haus, Skifahrerinnen mit Rucksäcken auf dem Radweg, Einkaufsgemeinschaften für Ältere und Fotografen, welche, mit plötzlich geschenkter Zeit, die Schönheit einfingen. Befürchtungen können lähmen. Und wir haben ein unglaubliches Potenzial, Leben zu retten und vor dem Untergang zu bewahren. Heute.