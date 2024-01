Jena. Bei der Demonstration „Demoraktie verteidigen“ in Jena waren laut Polizeiangaben weit mehr als 3000 Telnehmer. Angemeldet waren ein paar Hundert.

Weit mehr als 3000 Teilnehmer versammelten sich auf der Demonstration „Demokratie verteidigen“ in Jena auf dem Kirchplatz, sagt die Polizei. Tendenz steigend. Die Jusos sprachen bei der Teilnehmerzahl von 10.000 Menschen. Bisher sei es zu keinen Zwischenfällen gekommen. Der Demonstrationszug startete am Kirchplatz und ging dann weiter über den Fürsten- und Leutegraben zum Holzmarkt, wo es eine Zwischenkundgebung gab. Die Demonstration sollte eigentlich um 18 Uhr mit einer Abschlusskundgebung auf dem Markt beendet sein. Das könne voraussichtlich so jedoch nicht eingehalten werden, sagt ein Polizeisprecher.