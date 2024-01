Jena/Pößneck. Zwei Jenaer Lokalpolitiker unterstützen den Landratskandidaten ihrer Partei im Saale-Orla-Kreis

Jenas CDU hat sich aktiv in den Landratswahlkampf im Saale-Orla-Kreis eingebracht. Sie unterstützt den CDU-Kandidaten Christian Herrgott vor Ort bei verschieden Aktionen. Man müsse aufzeigen, dass Populismus, Allmachtsphantasien und vorgegaukelte Menschennähe genau das Gegenteil von konservativer Politik seien und mit einem christlichen Menschenbild wenig zu tun hätten, sagt CDU-Chef Guntram Wothly.

Wothly war gemeinsam mit dem Landtagskandidaten Konstantin Freuer am Samstag in Pößneck unterwegs. Beide sehen den bevorstehenden Wahlen in Thüringen mit Sorge entgegen. Zugleich sind sich die Kommunalpolitiker aber sicher, „dass der Freistaat viele Erfolge aufzuweisen hat und ein Weg zurück auf die Erfolgsspur und eine Stärkung der Demokratie nur mit einer starken CDU möglich ist, aber ganz sicher nicht mit den politischen Rändern“.

Im Saale-Orla-Kreis kommt es am 28. Januar zur Landratsstichwahl zwischen Uwe Thrum von der AfD und Christian Herrgott von der CDU. Im ersten Wahlgang am 14. Januar hatte Thrum mit 45,7 Prozent die meisten Stimmen erhalten. Herrgott lag bei 33,3 Prozent.

red