Jena. Bauleute „rollten“ ihn am Montag ein. Noch in diesem Jahr kommt was Neues.

Vor der Stadtkirche wurde am Montag der Schwarze Teppich „eingerollt“. Bauleute entfernten einen provisorisch aufgebrachte Asphaltschicht. Diese hatte den Zweck, das darunter liegende rote Pflaster vor Schäden durch Baufahrzeuge zu schützen, die über den Kirchplatz Kurs auf die Jenawohnen Baustelle am Löbdergraben nahmen, wo vor einiger Zeit Gebäude abgerissen worden sind.