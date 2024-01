Jena. Serie „Mamaaa, mir ist langweilig“: Redakteure testen Veranstaltungen und Ausflugsziele in und um Jena auf ihre Familientauglichkeit

Langes Grübeln war am vergangenen Winterwochenende unnötig: Sonne und Schnee zogen die Familien mit Schlitten, Bobs, Popo-Rutschern oder Skiern auf die Rodelberge. Jena ist in dieser Hinsicht in einer komfortablen Situation, umgeben von den Kernbergen, finden sich überall Rodelhänge und alle waren am Wochenende gut besucht.