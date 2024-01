Jena. Fernwärmeleitung in der Johannisstraße: Stadtwerke setzen letzte Arbeiten ab 29. Januar um – Beeinträchtigungen für Außengastronomie und Besucher des Frühlingsmarktes sollen möglichst gering bleiben

Die Stadtwerke Jena Netze beginnen den letzten Bauabschnitt zur Umverlegung einer Fernwärmeleitung aus dem Eichplatz in die Johannisstraße, dies wird von den Stadtwerken mitgeteilt. Ab Montag, 29. Januar, werden die aus dem vergangenen Jahr verschobenen Restarbeiten umgesetzt. Spiele das Wetter mit, sollen die Arbeiten bis Ende März abgeschlossen sein. Somit sollten von den neuerlichen Arbeiten möglichst keine Beeinträchtigungen für die Außengastronomie und für die Besucher des Frühlingsmarktes in der Innenstadt ausgehen.

Gearbeitet werde parallel an drei Punkten in der Johannisstraße. So sollen im östlichen Teil der Johannisstraße (etwa zwischen Waffelstübchen und Bike&Snow) noch einmal rund 45 Meter Fernwärmeleitung neu verlegt und an die Bestandsleitung in der Weigelstraße angebunden werden. Gleichzeitig werde vor den Hausnummern Johannisstraße 17 und Johannisstraße 20/21/22 gearbeitet. Dort sollen jeweils sogenannte Kopflöcher in die Straße gegraben werden, um die dortigen Fernwärme-Hausanschlüsse entweder neu zu errichten oder auf die neue Leitung umzubinden.

Die nutzbare Straßenbreite in der Johannisstraße wird aufgrund der Bauarbeiten erneut eingeschränkt sein, Fußgänger kommen am Baufeld vorbei, Fahrradfahrer müssen absteigen. Dafür bitten die Stadtwerke um Verständnis.

Nach Abschluss der Arbeiten ist zur Netzeinbindung des neue Leitungsabschnittes eine kurzzeitige Unterbrechung der Fernwärmeversorgung nötig. Dazu informieren die Stadtwerke die betroffenen Kunden rechtzeitig.

Die Baumaßnahmen in der Johannisstraße stehen im Zusammenhang mit der geplanten Bebauung des Eichplatzes. In Vorbereitung auf diese Erschließung müssen die Stadtwerke Jena Netze eine Reihe von Versorgungsleitungen vom Eichplatz in die Johannis- beziehungsweise die Weigelstraße umverlegen. Nachdem die Arbeiten an Strom- und Gasleitungen sowie IT-Kabeln und Trinkwasserleitung abgeschlossen seien, laufe aktuell mit der Umverlegung der Fernwärmehauptleitung der größte und anspruchsvollste Projektteil.

Zum Hintergrund:

Auf dem Eichplatz soll die bauliche Umsetzung für das erste Baufeld A des Eichplatz-Areals mit unter anderem drei Hochhäusern erfolgen. Zur Baufeldfreimachung wurden im Jahr 2022 bereits archäologische Grabungen auf dem Eichplatz durchgeführt und haben die Stadtwerke Jena Netze Abwasserkanäle in die Kollegiengasse, an den Fuß des JenTowers und in einem kleineren Abschnitt in die Johannisstraße umverlegt. Im vergangenen Jahr arbeiteten die Stadtwerke Jena Netze an der Umverlegung von Gas-, Strom- und Trinkwasserleitungen sowie an der Neuerrichtung einer Fernwärmeleitung in Johannis- und Weigelstraße, um eine quer über den Eichplatz verlaufende Hauptleitung ablösen zu können.

Weitere Informationen zum Eichplatz-Projekt sind unter www.eichplatzareal.de zu finden.

Eine Übersicht aller Baumaßnahmen der Stadtwerke Jena und von JenaWasser inklusive der jeweiligen Ansprechpartner finden Sie online unter www.stadtwerke-jena-netze.de/baustellen