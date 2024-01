Jena. Polizei schließt rückwirkend eine ernstzunehmende Bedrohung der Bevölkerung aus.

Erzieherische Maßnahmen laufen an.

Kein Zusammenhang mit Vorfall in der Dreßlerstraße.

Polizei Jena: Nachvollziehbar gestörtes Sicherheitsgefühl.

Nachdem ein Unbekannter im vergangenen November einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst hatte, ist der Fall nun aufgeklärt: Bei dem Täter handelt es sich um ein strafunmündiges Kind. Nach Angaben der Polizei trug es eine echt aussehende, aber nicht scharfe Schusswaffe bei sich.

Jenaer Eltern waren besorgt

Ein Zeuge alarmierte am 22. November die Polizei. Er hatte eine Person gesehen, die mit einem pistolenähnlichen Gegenstand in der Hand schreiend durch die Golmsdorfer Straße lief. Der Einsatz dauerte bis in die späten Abendstunden und wurde am Trag drauf fortgesetzt. Nach Informationen der Redaktion hatten einige Eltern ihre Kinder aus Sorge vom Kindergarten abgemeldet. Die Polizei in Jena sprach nun von einem individuellen Sicherheitsgefühl, das verständlicherweise gestört gewesen sei. Eine ernsthafte Gefährdung der Bevölkerung hätten die Beamten aber im Nachhinein ausschließen können.

Das Kind, das jünger als 14 Jahre sein müsse, habe mit „individuellen erzieherischen Maßnahmen“ zu rechnen. Ein Zusammenhang mit dem Vorfall Anfang November in Jena-Ost, bei dem es zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch gekommen war, bestehe nicht. Die Polizei hatte in der Dreßlerstraße einen Mann mit einem Schuss in den Oberschenkel gestoppt. Der 19-Jährige hatte zunächst Knallkörper aus seiner Wohnung auf die Straße geworfen. Als die Beamten eintrafen, war er mit einem waffenähnlichen Gegenstand auf die Straße gelaufen.

red