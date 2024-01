Jena. Weil der Geruch der Pflanze in den Hausflur zog, rief eine Bewohnerin in Jena die Polizei. Die hatte keine Mühe die Quelle ausfindig zu machen und schritt zur Tat.

Weil sie sich am Cannabisgeruch im Hausflur eines Mehrfamiliengebäudes in der Jenaer Bonhoefferstraße störte, rief am Dienstagmittag eine Frau die Polizei. Laut eigener Meldung hatte diese wenig Schwierigkeiten, die Wohnung aufzufinden, aus der der Geruch stammte.

Die Beamten klingelten an der betroffenen Wohnung, bis der 35 Jahre alte Bewohner die Tür öffnete. Trotz fehlendem Durchsuchungsbeschluss verschafften sich die Beamten Zutritt zur Wohnung und konnten etwa 150 Gramm Betäubungsmittel vorfinden, darunter Cannabisblüten und Kokain. Weil auch leere Klipptütchen und ein Growzelt in der Wohnung gefunden wurde, gehen die Beamten von Handeltreiben aus.

Der Mann musste mit auf die Wache und wurde nach Rückmeldung mit der Staatsanwaltschaft zunächst wieder auf freiem Fuß belassen. Weitere Ermittlungen laufen.

