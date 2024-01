Jena. Mitarbeiter der Deutsche Bahn legen seit heute Morgen wieder den Personalverkehr lahm. Das macht sich in Jena bemerkbar. Dabei fallen viele Züge an den beiden großen Bahnhöfen gar nicht aus.

Auch an Jenas Bahnhöfen fallen viele Züge des Fern- und Nahverkehrs aus. Die kleinen Geschäfte an den beiden Bahnhöfen berichten von weniger Kunden als sonst.

Die Regionalzüge, die am Jenaer Paradiesbahnhof halten, werden von „Abellio“ betrieben. Diese fahren trotz Streik im gewohnten Takt. Allein die fünf IC-Züge der Deutschen Bahn fallen aufgrund des Streiks aus. In Jena-West verkehren die Regionalzüge der „Erfurter Bahn“ ebenfalls wie gewohnt. Die Regional- und Fernverkehrszüge fallen auch dort allesamt aus. Informieren kann man sich übrigens nicht nur in der DB-App, sondern auch vor Ort in den Reisezentren der Deutschen Bahn. Diese sind weiterhin besetzt.

Warum trotz des gewohnten Regionalverkehrs der Züge von Abellio weniger Fahrgastaufkommen als sonst herrscht, darüber lässt sich laut eines Unternehmenssprechers nur spekulieren. Vermutlich steigen einige Fernverkehrsreisende auf andere Transportmittel um und nutzen deshalb selbst für Teilstrecken keine Nahverkehrszüge.

Das macht sich bei den Autovermietern bemerkbar. Laut eines Unternehmenssprechers von Sixt stiegen die Anfragen aufgrund des Streiks auch in Jena deutlich. Kunden sollten so früh wie möglich einen Wagen buchen. Für den heutigen Mittwochmittag waren in Jena über das Portal „Billiger-Mietwagen.de“ keine Pkws mehr verfügbar – egal von welchem Anbieter. Für Freitag war die Situation entspannter.

