Jena. Truck nach Wahl: Fahrer wollen tapferen Kindern eine Riesenfreude bereiten. Unterstützter sind willkommen.

Ein Lkw-Ausflug für besonders tapfere Kinder startet am Freitag, 9. Februar, in Jena. Wie immer führt er von der Klinik in Lobeda nach Erfurter zur großen Modellbaumesse, die exklusiv für die kleinen Gäste an diesem Tag abends länger geöffnet hat.

„Jedes Jahr wird die Beteiligung größer“, berichtet Raik Stäber, der die Fahrt unterstützt durch seine Frau Virena und seine Schwester Sarah organisiert. Alleine ist das nicht mehr zu schaffen. Zu groß ist die Aktion geworden.

In den letzten Tagen gab es etwas Verwirrung, weil ausgerechnet eine Woche zuvor eine ähnliche Ausfahrt startet, die mit Raik Stäbers Aktion aber nichts zu tun hat. Eine verrückte Sache. Raik Stäber sieht seine Veranstaltung als das Original; die Medien berichteten auch im letzten Jahr ganz groß.

Viel Unterstützung aus Jena

Es werden am 9. Februar also wieder fast 50 Lkw sein, die von der Polizei eskortiert den Weg zur Messe nehmen. Wer die Aktion unterstützen will, kann sich mit Raik Stäber oder der Messe in Verbindung setzten. Es gibt bereits Firmen und Vereine, die das tun. „Round Table“ unterstützt die Aktion stark mit helfenden Händen. Und der Lionsclub Jena helfen finanziell.

Für die Messe hat man sich viel einfallen lassen: Es entsteht ein Minitruck-Parcours mit etwa 2500 Quadratmetern Fläche und über 500 Gastfahrer aus zwölf Ländern und drei Kontinenten werden aktiv. 500 Tonnen Erde werden in die Halle gebracht, 150 Quadratmeter Rollrasen verlegt, 20 Leute bauen etwa 10 Tage lang alles auf.

Die kleinen Besucher können selbst die Truckmodelle lenken. Wie das eine Nummer größer funktioniert, haben sie bei der Fahrt nach Erfurt gesehen.

Die 10. Thüringer Modellbaumesse findet vom 9. bis 11. Februar auf der statt. Auf 20.000 Quadratmetern präsentieren sich nahezu 100 Firmen und Vereinsaussteller.

Mehr zum Thema