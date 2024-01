Jena. Über die Todestage von Menschen mit großen Namen

Mit den „teuren Toten“ ist das so eine Sache. Den Ewigkeitsanspruch scheint es für dieses Etikett nicht zu geben. Beispiel Lenin, der kommunistische Weltrevolutionär, der die Welt anders als selbst gedacht nicht wirklich besser gemacht hat. Seiner war nun wieder zu gedenken wegen des 100. Todestages. Tatsächlich gibt es zwischen Lenin und Jena einen Bezug, wenn auch einen diktaturtypischen: 1953 war im Damenviertel die Sophienstraße in Leninstraße umbenannt worden, obwohl der Mann nie in Jena gewesen ist. Nur war seine Ideologie-Käseglocke dem gesamten Osten übergestülpt. Am Nord-Ende der Sophienstraße stand bis 1991 ein Lenin-Gedenkstein. Steinmetz-Altmeister Eckart Bock, der damals in der Nähe seine Werkstatt führte, glaubt sich auf Nachfrage zu erinnern, dass nach 1990 der städtische Bauhof den Stein mitgenommen hat.