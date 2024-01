Jena. In Jena hat ein Mann in einem Café zwei Frauen sexuell belästigt. Neben einem Hausverbot wurde auch ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

In Jena hat ein 27-Jähriger am Mittwochabend mehrere Frauen bedrängt. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, habe der Mann in einer Cocktail-Bar in der Krautgasse zunächst eine Angestellte aufgefordert, ihn oral zu befriedigen. Danach folgte er einer weiteren Frau auf die Damentoilette, entblößte sein Genital und forderte auch bei ihr sexuelle Handlungen.

Nachdem andere Gäste einschritten, flüchtete der Mann. Die Polizei konnte ihn im Stadtgebiet stellen, und durch er sei durch die beiden Frauen zweifelsfrei als Täter identifiziert worden. Der Mann sei der Polizei bereits wegen diversen Ladendiebstählen und Hausfriedensbrüchen bekannt gewsen.

Der 27-Jährige bekam ein Hausverbot und gegen ihn wurde auch ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

