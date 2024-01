Jena. Kunze, Kindertheater, Karaoke und Kuscheln: Was man in der Saalestadt erleben kann

1. Kuschelparty in Jena

Anfassen ist erlaubt in der Eros Akademie Jena, Am Planetarium 41 am Freitag, 26. Januar, ab 18 Uhr. Es gibt: Musik zum Tanzen, die Küche zum Quatschen und Matratzen zum Kuscheln sowie angeleitete Übungen, um das Eis zu brechen und einen achtsamen Berührungscodex für den Abend zu etablieren. Alkohol ist unerwünscht.

Alle Infos unter www.ErosAkademie.de

2. Provinz-Comedy im Med-Club und in der Distelschänke

Zweimal im Monat präsentieren regionale Künstler und Künstlerinnen sowie Gäste von außerhalb ihre neuesten Comedy-Programme. Jeden vierten Freitag im Monat in der Kellerbar vom Medclub. Von Alltagsbeobachtungen über politisches Kabarett bis hin zu philosophischen Betrachtungen teilen sie ihre Geschichten aus dem Leben auf eine humorvolle Art und Weise mit dem Publikum, am Freitag, 26. Januar, ab 19.30 Uhr im Med-Club Jena am Johannisplatz 20 sowie am Sonntag, 28. Januar, ab 19 Uhr in der Distelschänke (Am Jenzig 1).

3. Bahnhofkaraoke

Die erste Karaokeparty im Bahnhof – vereint in Liebe, Freude und Gesang. Der Karaoke-Zug hält pünktlich 19.30 Uhr, am 26. Januar im Kulturbahnhof Jena, Spitzweidenweg 28.

4. Heinz Rudolf Kunze - Können vor Lachen Tour 2024

Heinz Rudolf Kunze ist wortgewandter, intellektueller Poet und Rockmusiker und am Freitag, 26. Januar, ab 20 Uhr in der Jenaer Sparkassenarena zu erleben. Hits wie „Dein ist mein ganzes Herz“, „Lola“, „Finden Sie Mabel“, „Aller Herren Länder“ oder „Leg nicht auf“ machten ihn berühmt und lieferten den Soundtrack einer ganzen Generation. 2024 geht er mit seinem neuen Album „Können vor Lachen“ auf Tour durch Deutschland. Im Gepäck hat der Rockpoet seine Band, „die Verstärkung“ mit sechs herausragenden Musikern – alle großen Hits und neue Songs.

5. Die große Aroma-Gala im Kassablanca Jena

Am Freitag, 26. Januar, 22 Uhr laden die Band Mamoré sowie die DJs Sarah Wild, Daniel Hauser, Carlo Bonanza und Anne Karmané im Kassablanca auf die Tanzfläche ein. Also dann, hoch vom Sofa, ab aufs Tanzparkett.

6. Theater für Kinder ab 5

Schlaft ihr gut? Und liegt ihr gern im Bett, weil es warm und gemütlich ist am schönsten Ort der Welt? Dann seid ihr hier richtig! Was kann es Besseres geben, als bis mittags im Bett zu bleiben und sich die Zeit mit nichts zu vertreiben. Mit nichts als mit schlafen. Oder mit einer Geschichte, die davon handelt, eine lange, lange Zeit im Bett zu liegen und zu schlafen. Denn da gab es doch diese Prinzessin, die hundert Jahre geschlafen hat. Vertane Zeit? Im Gegenteil! Am Samstag, 27. Januar, 16 Uhr sowie am Sonntag, 28. Januar, 11 Uhr präsentiert Martin Vogel das Kinderstück im Büro-Theater, Beutnitzer Straße 27.

7. Filmmusik an der Orgel

Alte und moderne Titel, bekannt aus Pop und Filmmusiken werden von Kantor Herrn Martin Meier an der Orgel neu interpretiert – am Samstag, 27. Januar, ab 18 Uhr in der Adventsgemeinde Jena, Stifterstraße 2. Herr Meier ist Kirchenmusikdirektor an der Jenaer Stadtkirche und weit über die Region bekannt für sein virtuoses Spiel an der Pfeifenorgel.

8. Metal und Opernklänge

„Ottone Pesante“ heißt das italienische Trio, das sich in den letzten Jahren in die Herzen vieler Jazzer und Metaller gespielt hat. Francesco Bucci und Paolo Raineri an den Bläsern und Simone Cavina am Schlagzeug sind am Samstag, 27. Januar, ab 20 Uhr im Kulturbahnhof, Spitzweidenweg zu erleben. Ebenfalls auf der Bühne „Kitler“. Sie präsentieren ein Konzert mit Titeln aus der Oper „Four Sea Interludes from Peter Grimes“ des Komponisten Benjamin Britten. Der Jazz-Metal von Laurent David, Kenny Grohowski und Ed Rosenberg III verschmilzt Drones, Blasts, Riffs und Patterns zu einem einzigartigen Klangerlebnis.

9. Trotz-Alledem-Theater: Die Abenteuer des Pinocchio

Das Trotz-Alledem-Theater nimmt sich in seiner aktuellen Produktion des wohl berühmtesten italienischen Kinderbuchs des 19. Jahrhunderts an. Pinocchio, der sympathische Schelm mit der unübersehbaren Lügennase, ist eine Holzpuppe, die neugierig durchs Leben tapst und vom Wunsch beseelt ist, ein richtiger Mensch aus Fleisch und Blut zu werden. Dabei schlittert er unfreiwillig von einem Abenteuer ins nächste und muss sich zwischen Gut und Böse zurechtfinden. Schurken kreuzen seinen Weg, aber auch Freunde und Ratgeber begleiten ihn. Carlo Collodis Klassiker wird am Sonntag, 28. Januar, 10 Uhr für Kinder ab 4 Jahren im Volksbad Jena gezeigt.

11. Ein Hüpfburgenland in Jena

In der Turnhalle der Gemeinschaftsschule Galileo in Winzerla wird am Wochenende zum Hüpfen, Rutschen und Klettern eingeladen. Wann: Samstag, 28. Januar, 12 bis 19 Uhr und Sonntag, 28. Januar, 12 bis 18 Uhr.