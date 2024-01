Mitarbeiter von „Synlab“ in Jena legen ihre Arbeit nieder. Patientenwohl ist dennoch gesichert

In Jena legten die 35 Labormitarbeiter von Synlab am Donnerstag ihre Arbeit nieder, um für 11 Prozent mehr Gehalt, mehr Urlaubsgeld und eine zusätzliche Jahressonderzahlung zu kämpfen. Synlab ist mit 3500 Mitarbeitern Europas größter Labordienstleister. Die Gewerkschaft IGCBE (Industriegewerkschaft Chemie, Bergbau, Energie) hatte bundesweit zu einem Warnstreik aufgerufen, nachdem bereits vier Verhandlungen gescheitert waren. In den vergangenen Tagen wurden die Standorte Weiden und Augsburg bestreikt.

Was die Mitarbeiter wütend macht: Sie werden an den „fetten Gewinnen“ nicht beteiligt, die unter anderem während der Corona-Pandemie gemacht wurden. Damals hatten die Mitarbeiter PCR-Tests ausgewertet und laut Streikleiter Rayk Stengel „alles gegeben“, um die Mehrarbeit zu leisten. Anstatt der regulären 50 Tests am Tag, waren es Stengel zufolge in manchen Phasen mehrere Tausend.

Am Jenaer Standort werden in erster Linie molekularbiologische Untersuchungen an Blut- und Gewebeproben von Krebspatientinnen durchgeführt. Diese lassen genauere Erkenntnisse über die Ursache von Krebserkrankungen zu. Damit das Wohl der Patientinnen sichergestellt ist, wurde ein Notdienst von den Streikenden eingerichtet.