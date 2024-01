Jena. Ein Überblick über Veranstaltungen und Informationsangebote in der Saalestadt in den kommenden Tagen

Entlastung pflegender Angehöriger in Jena

Die DRK-Fachstelle Demenz bietet zur Entlastung pflegender Angehöriger aktivierende Betreuungsangebote für Menschen mit und ohne dementielle Erkrankung. Es gibt sowohl Angebote in Kleingruppen sowie die Möglichkeiten der stundenweisen Einzel-Betreuung in Form von anregenden Hausbesuchen. Alle Angebote orientieren sich individuell an den Vorlieben und Interessen des zu Betreuenden. Sie sind gesetzlich anerkannt und eine Kostenerstattung ist über die Pflegekasse möglich. Beratungen zum Pflegegrad und zum Umgang mit der Erkrankung Demenz können vereinbart werden, auch online oder im Hausbesuch. Informationen gibt es unter der Telefonnummer 03641/ 33 46 14.

Karriere-Event in Jena wird verschoben

Das Bildungszentrum Jena lädt zu einem Event ein, das jungen Menschen zwischen 16 und 28 Jahren die Welt der technischen Berufe auf innovative Weise näherbringt. Dieses Event ist ein Startschuss zum Berufsbildungscampus Jena, der eine neue Ära der Berufsausbildung einläuten soll. Geplant war das Karriere-Event für Freitag, 26. Januar im Jenaer Bildungszentrum. Es wird jedoch nun auf den 15. März verschoben.

IHK Ostthüringen bietet mit Infos zu Gründung und Finanzierung

Ein Sprechtag für Gründer und Unternehmer wird am Montag, 5. Februar, in Jena im Bildungszentrum der Industrie- und Handelskammer (IHK), Zeitzer Straße 2 veranstaltet. Von 9 bis 10.30 Uhr erhalten Gründer in einem Vortrag Basisinformationen zu den Schritten in die Selbstständigkeit, den rechtlichen Rahmenbedingungen und möglichen Finanzierungshilfen. Danach steht der Vertreter der IHK für persönliche Gespräche zur Verfügung. Häufig werden Fragen zur Finanzierung, Antragstellungen von Fördermitteln, zum Businessplan oder zur Unternehmensübernahme gestellt. Das Angebot ist kostenfrei. Termine können bei Frank Lenz unter der Telefonnummer 0365/8553-211 vereinbart werden.