Jena. Die höchsten Preise und dann? Thomas Beier kommentiert die Fragestunde im Stadtrat.

Warum ist die Fernwärme in Jena so teuer? Die Frage wurde im Stadtrat richtig gestellt, aber die Antwort war unbefriedigend. Lieschen Müller konnte mit den Ausführungen von Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) jedenfalls nichts anfangen, denn wieso müssen die Stadtwerke genau diese Preise nehmen? Wenn es an „vertraglichen Verpflichtungen“ liegt, was machen Städte besser, in denen Fernwärme 2023 nur die Hälfte kostete?