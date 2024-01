Jena. Wie Schwangere ihre Ungeborenen schon im Mutterleib schützen können. Erstmals hat am Uniklinikum Jena eine Schwangere einen Impfstoff erhalten, der Babys gegen das sogenannte Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) schützen kann.

Es gibt Infektionskrankheiten, die verlaufen bei Erwachsenen meist relativ harmlos – bei Kindern, insbesondere Neu- und vor allem Frühgeborenen, können sie aber schnell lebensbedrohlich werden. Keuchhusten ist so ein Beispiel. Aber auch Infektionen mit dem Respiratorischen-Synzytial-Virus, besser bekannt als RSV, gehören dazu. RSV verursacht Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege. Gerade in den letzten Jahren haben regelrechte RSV-Wellen im Winter zu so vielen und schweren Krankheitsverläufen geführt, dass Kinderkliniken Alarm schlugen. Die gute Nachricht: Genau wie gegen Keuchhusten gibt es seit einem halben Jahr auch eine für schwangere Frauen zugelassene Impfung gegen RSV. Empfohlen wird sie insbesondere Schwangeren ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel, die damit ihre Kinder schon im Mutterleib schützen. Nun wurde am Universitätsklinikum Jena (UKJ) die erste Frau geimpft. Mutter und Kind geht es gut.