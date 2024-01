Jena. Ein Unbekannter hat in Jena offenbar versucht, ein Mädchen in ein Auto zu locken. Die Polizei hat eine Beschreibung des Mannes sowie seines Fahrzeuges veröffentlicht.

In Jena ist eine Achtjährige am Donnerstagmorgen auf dem Weg zur Schule von einem Unbekannten verdächtig angesprochen. Wie die Polizei mitteilte, war der Vater des Mädchens am Donnerstagabend auf der Dienststelle erschienen und hatte berichtet, dass seine Tochter auf dem Weg zur Grundschule Heinrich-Heine im Bereich der Charlottenstraße/Dammstraße einem Mann begegnet sei, der gegenüber dem Kind behauptet habe, dass er Süßigkeiten und Babykatzen zuhause habe und sie sich diese gern mal anschauen könne. Das Mädchen lehnte jedoch ab und setzte den Schulweg fort.

Die Jenaer Polizei hat die Ermittlungen zum Sachverhalt vorgenommen und hat basierend auf den Angaben des Schulkindes folgende Beschreibung des Mannes sowie seines Fahrzeuges herausgegeben. Demnach soll der Unbekannte zwischen 45 und 55 Jahre alt sein. Er ist circa 180cm groß und hat kurze dunkle Haare. Der Mann hatte keine Brille und einen 5-Tage-Bart. Bekleidet war er einer dunklen Jeans mit Löchern, einer schwarzen Lederjacke und Turnschuhen. Er soll mit einem schwarzen VW-Caddy unterwegs gewesen sein, der hinten links eine Delle auf Höhe des Kennzeichens gehabt haben. Das amtliche Kennzeichen ist allerdings bislang nicht bekannt.

Alle Eltern von Kindern an der Grundschule seien noch am Abend durch die Elternsprecherin per E-Mail informiert und sensibilisiert worden. Die Polizei will die Präsenz vor Ort erhöhen.

Zudem werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur verdächtigen Person oder des Fahrzeuges geben können. Zugleich fordert die Polizei den oben beschriebenen Unbekannten auf, sich unter der Telefonnummer 03641 81-0 zu melden und an der Aufklärung der Situation mitzuwirken.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.