Jena. Streit im Stadtrat um Zuschuss für Initiative Innenstadt geht nach hinten los

„Einen Tritt in den Hintern“ habe da eine Ratsmehrheit von Linken, Grünen und AfD mit ihrem Entscheid den Innenstadthändlern und -gastronomen verpasst. Für diese Worte ist FDP-Fraktions-Chef Alexis Taeger vom Ratsvorsitzenden Jens Thomas (Linke) bei der jüngsten Stadtparlamentssitzung gerüffelt worden: Das sei „ungebührlich“. Dabei hat Taeger das Grundnahrungsmittel des deutschen Bürokratiemonsters beschrieben: die lupenreine Rechtssicherheit, die so gründlich hergestellt wird, bis mitunter nix mehr geht. Der Verein „Initiative Innenstadt“ der City-Händler und -Gastronomen sollte – so der OB-Beschlussantrag – wie gehabt Fördermittel bekommen. Nur sollten die Gelder fortan nicht mehr gemäß einzelnen Projektanträgen fließen, sondern als „institutionelle“ Förderung. Heißt: Gesamtbetrag als planbares Jahresbudget statt Antrags-Klein-Klein. Beate Jonscher (Linke) und Matias Mieth (Grüne) sprachen an, dass nach städtischer Richtlinie nur ein Verein „institutionell“ gefördert wird, der gemeinnützig ist, was für die „Initiative“ nicht zutrifft.