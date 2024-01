Jena. 500 Mädchen und Jungen aus Grundschulen beim Finale des Projekts „Kindersprint“

Die Goethe-Galerie als Sportstätte: 500 Mädchen und Jungen aus Jenaer Grundschulen haben sich am Sonnabend beim „Endspurt“ der Bewegungsinitiative „Kindersprint“ des Leipziger Vereins Expika beteiligt. 1500 Jenaer Schülerinnen und Schüler waren in den vergangenen Tagen bereits an „KIndersprint“-Vorrunden beteiligt.