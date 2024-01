Jena. 25 Jenaer Unternehmen präsentieren sich auf „Photonics West“ in Kalifornien

„25 in 24“ – diese Zahlen bilden in diesem Jahr die Jenaer Beteiligung zur größten Weltleitmesse für Optik und Photonik ab. Ab 30. Januar präsentieren sich 25 Unternehmen und Einrichtungen aus der Lichtstadt auf der „Photonics West“ in San Francisco und stellen vor Ort ihre Produkte und Lösungen „made in Jena“ vor. Das Spektrum der Jenaer Ausstellenden in Kalifornien reicht vom aufstrebenden Start-Up wie der Robust AO GmbH über klassische Mittelständler wie die Grintech GmbH oder Lasos Lasertechnik bis zu den großen Jenaer Namen wie Zeiss, Jenoptik und Schott.

Gebündelte Photonik-Kompetenz aus Jena

„Es ist immer wieder bemerkenswert, welche gebündelte Photonik-Kompetenz die Reise von Jena nach Kalifornien antritt“, erklärt Wilfried Röpke, Geschäftsführer der Jenaer Wirtschaftsförderung. Den 25 Ausstellenden komme eine wesentliche Rolle als Sprachrohr für die Lichtstadt Jena zu. „Diese Branchenprofis agieren als wichtige Botschafter für den Hightech-Standort Jena gegenüber ihren Projektpartnern, Kunden und Dienstleistern.“ Viele der Jenaer Firmen vermarkten seit Jahren oder Jahrzehnten erfolgreich ihre Produkte auf dem internationalen Branchentreff der Optik, Photonik und biomedizinischen Optik in Kalifornien.

Auch für Start-Ups wie die Robust AO bietet die Messe beste Rahmenbedingungen, wie Geschäftsführerin Claudia Reinlein weiß: „Wir freuen uns, dieses Jahr zum ersten Mal in San Francisco dabei zu sein. Für uns bietet die Photonics West die ideale Plattform, um sich mit Geschäftspartnern zu treffen und Neuigkeiten auszutauschen. Das vielfältige Rahmenprogramm aus Wissenschaft und industrieller Forschung erlaubt parallel zur Messe einen umfassenden Einblick in neue Entwicklungsthemen.“

Die Photonik-Weltleitmesse mit rund 1200 internationalen Ausstellenden geht bis zum 2. Februar und wurde im letzten Jahr von über 22.000 Fachleuten besucht.