Jena. Feuerwehr musste in der Victor-Goerttler-Straße löschen

Die Feuerwehr wurde am Montagnachmittag auf einen Betriebsparkplaz in der Victor-Goerttler-Straße im Technologiepark „Jena21“ gerufenen. Ein betriebsfremder, kleinerer Bauanhänger stand in Flammen. Der Trupp hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Zwei Feuerwehrfahrzeuge waren im Einsatz.