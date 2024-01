Jena. Das „Museum 1806“ ist wieder geöffnet und mehrere Organisationen erhielten Spendengelder. Das sind die Neuigkeiten aus Jena.

Spende an Hospiz

Kronkorken für den guten Zweck wurden auf den Wertstoffhöfen des Kommunalservice Jena (KSJ) abgegeben - fast doppelt so viele wie 2022. Innerhalb von zwölf Monaten kamen 1.950 Kilogramm Kronkorken Verschlüsse zusammen, teilt die Stadt mit. Das entspricht knapp einer Million Deckeln. Der Erlös des Metalls kommt der Hospiz- und Palliativ-Stiftung Jena zugute. Der KSJ übergab jetzt in den Räumlichkeiten des Hospizes einen Scheck in Höhe von 660 Euro an die Stiftung.

Die Sammelaktion werde 2024 weitergeführt und dem Ronald-McDonald-Haus Jena zugutekommen – „seit Jahresbeginn sind bereits 300 kg zusammengekommen“, ergänzt Uwe Feige. Die Aktion sei Ausdruck einer sozialen Verantwortung und des Engagements für die lokale Gemeinschaft. KSJ plant, auch in Zukunft Initiativen zu unterstützen und dadurch einen positiven Einfluss auf das Leben der Menschen in Jena neben der täglichen Arbeit zu nehmen, so Feige.

Wellcome-Engel gesucht

Die Bürgerstiftung Jena Saale-Holzland sucht „wellcome-Engel“, um Familien zu unterstützen. Das Projekt, das praktische Hilfe für Familien im ersten Lebensjahr eines Kindes bietet, benötigt weitere Freiwillige, um der steigenden Anzahl von Hilfesuchenden gerecht zu werden. „Aktuell befinden sich fünf Familien auf der Warteliste, die dringend Unterstützung suchen“, teilt die Stiftung mit. Es handele sich um Jenaer Familien, in denen beispielsweise ein Geschwisterkind geboren wurde, und die keine Großeltern oder andere Angehörige in der Nähe haben.

„Wir wollen sicherstellen, dass jede Familie, die sich an uns wendet, die Unterstützung erhält, die sie braucht. Wir suchen daher Menschen, die bereit sind, mit Empathie und Liebe für andere da zu sein. Jeder kann ein wellcome-Engel sein“, sagt Angela Reichart, Projektleiterin. Interessierte Freiwillige können sich unter jena@wellcome-online.de oder montags und donnerstags an (03641) 63929 28 wenden.

Schulung für Angehörige

Das Deutsche Rote Kreuz bietet ab Februar wieder eine Schulung zum Thema Demenz an. In der kostenfreien Seminarreihe gibt es Informationen zur Erkrankung und zu deren Umgang, zu Leistungen der Pflegeversicherung sowie zu Betreuungsangeboten. Beginn ist am Dienstag, 6. Februar, um 1630 Uhr im DRK Seniorenbegegnungszentrum in der Ernst-Schneller-Straße 10, Lobeda-Ost. Der Kurs wird wöchentlich veranstaltet und geht bis zum 26. März. Einzelne Module der Schulung, verbunden mit einer Beratung, können auf Anfrage auch im Hausbesuch oder online vermittelt werden. Interessierte können sich unter (03641) 33 46 14 oder ulrike.wichler@drk-jena.de anmelden

Freitagskonzert der Philharmonie

Werke von Richard Wagner, Claude Debussy und Olivier Messiaen stehen beim Sinfoniekonzert der Jenaer Philharmonie am Freitag, 9. Februar, um 20 Uhr im Volkshaus Jena auf dem Programm. Die Musik aller drei Komponisten trifft sich in der Spiritualität – konstatiert der Dirigent des Abends, Patrick Lange: Ob Legende vom Heiligen, Macht, Erlösung und ewiges Leben verheißenden Gral, in Musik gesetzt in Richard Wagners Bühnenweihfestspiel „Parsifal“, aus dem das Vorspiel und „Karfreitagszauber“ erklingen, oder Claude Debussys Sinfonische Fragmente aus seiner Musik zum Mysterium „Le Martyre de Saint Sébastien“ – Leidensmystik und lustvolle Versenkung in den Schmerz wird hier wie dort erzählt. Tickets sind in der Jena Tourist-Information, online unter www.jenaer-philharmonie.de sowie ab einer Stunde vor Konzertbeginn an der Abendkasse vor Ort erhältlich.

Kalenderspende der Sparkasse

Der limitierte Sparkassenkalender ist zuletzt auch in Jena verkauft worden für den guten Zweck. 3300 Stück wurden in der Filiale der Ludwig-Weimar-Gasse verkauft. Jeder Kunde konnte zudem eine Spende hinterlassen. Die Erlöse gingen an folgende Einrichtungen:

• Thüringische Krebsgesellschaft (2380 Euro) für das Projekt „Du bist nicht allein“.

• Förderverein Adolf Reichwein Gymnasium (2.380 Euro) für den Schulchor, der einheitliche Chorkleidung und neue Lichtinstallation im Chorraum anschaffen kann sowie Kosten für diverse Auftritte deckt.

• Förderverein Gemeinschaftsschule Wenigenjena (2.380 Euro): In der ehemaligen POM-Arena werden Schulräume eingerichtet, um den Platzmangel in der Gemeinschaftsschule Wenigenjena zu kompensieren. Der Eigenbau von Palettenmöbel als Sitzgelegenheiten für die Pausen der Schüler ist geplant.

Museum 1806 wieder geöffnet

Nach der planmäßigen Winterpause ist das „Museum 1806“ in Jena-Cospeda, Jenaer Straße 12, ab Donnerstag, 1. Februar, wieder geöffnet. Die Besucher können Dienstag bis Sonntag, 10 bis 13 Uhr sowie 14 bis 17 Uhr das Museum besuchen - sowie Ostermontag und Pfingstmontag und Führungen nach Vereinbarung. Es wurden neue Objekte in die Schau aufgenommen, unter anderem die Kollektion eines Sammlers von Erinnerungs- und Ehrenzeichen deutscher Kleinstaaten für die Teilnehmer an den Napoleonische Kriegen 1806 bis 1815. Ferner werden die Kandare eines französischen Artilleriepferdes und ein Passeport (Reisepass) des Marschalls Berthier für sächsische Soldaten gezeigt, die am 14. Oktober 1806 in der Schlacht bei Jena gefangen genommen wurden.

Napoleon wollte Kursachsen als Bündnispartner gewinnen und ließ deshalb alle sächsischen Gefangenen, nachdem er den sächsischen Offizieren am 15. Oktober 1806 den Eid über „Wohlverhalten“ abgenommen hatte, in ihre Garnisonsorte zurückkehren. Führungen und Vorträge können über Tel.: (03641) 50 88 60, Fax: (03641) 50 88 61 oder mgf1806@t-online.de vereinbart werden.