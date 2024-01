Jena. Die AfD hat in Jena ihre beiden Kandidaten für die Landtagswahl gewählt. Das sind ihre Ziele.

Die Mitglieder der AfD haben am vergangenen Samstag ihre Kandidaten für die beiden Jenaer Wahlkreise zur Landtagswahl festgelegt. Für den Wahlkreis Jena I wird Elisabeth Mengel-Stähle für die AfD ins Rennen gehen, heißt es in einer Mitteilung. Die 41-jährige Mutter dreier Kinder arbeite als Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Besonders die Familienpolitik und Wohnraumentwicklung würden ihr am Herzen liegen. „Ich stehe für Realpolitik und Vernunft statt links-grüner Ideologie“, wird Mengel-Stähle zitiert.