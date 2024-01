Jena. Fakultät würdigt Hartmut Heyer: Der Diplom-Physiker wird ausgezeichnet für seine wissenschaftlichen Beiträge sowie für sein vorbildliches Unternehmertum.

Die Physikalisch-Astronomische Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena verleiht dem Unternehmer Hartmut Heyer die Ehrendoktorwürde. Heyer ist Gründer und Geschäftsführer der Firma Layertec in Mellingen im Weimarer Land. Der Diplom-Physiker wird ausgezeichnet „für seine Beiträge zur Ionensputter-Technologie sowie für sein vorbildliches Unternehmertum“, so der Urkundentext. Dahinter steckt ein Leben als Physiker, Gründer, Unternehmer und Vorbild, das eng mit Jena und Thüringen verbunden ist und in die ganze Welt ausstrahlt.