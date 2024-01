Jena. Der Marburger Bund rief zu bundesweit zu einem Warnstreik auf. 80-100 Ärzte folgten dem Aufruf und legten ihre Arbeit nieder. Es geht ihnen nicht nur um mehr Gehalt.

Der Marburger Bund rief am Mittwoch bundesweit zu einem Warnstreik der an Universitätsklinken beschäftigten Ärzte auf. In Jena folgten diesem Aufruf Henning Haslbeck zufolge, Geschäftsführer des Marburger Bundes in Thüringen, etwa 80-100 Ärzte.