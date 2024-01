Jena. Stadt spricht von angemeldeter Kundgebung in der Zeit von 9 bis 11 Uhr.

Bauernproteste wird es am Mittwoch in Jena geben. Aufgrund einer angemeldeten Kundgebung kommt es voraussichtlich zwischen 9 und 11 Uhr zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen an den Autobahnzufahrten Jena-Zentrum (Fahrtrichtung Dresden und Frankfurt am Main) sowie Jena-Göschwitz (Fahrtrichtung Dresden und Frankfurt am Main).