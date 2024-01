Der Jenaer Tobias Schorcht erhielt beim Abenteuer- und Reisefestival „El Mundo“ in Österreich die Auszeichnung für das spannendste Abenteuer. Jetzt will er seine Reise-Erlebnisse endlich auch in seiner Heimat Jena präsentieren. © Tobias Schorcht / Robert Neu | Tobias Schorcht