Jena/Kahla. Unter Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr eine Frau auf einem manipulierten E-Bike. Zudem war ein Geldtransporter in einen Unfall verwickelt. Die Meldungen der Polizei für Jena und Kahla:

Eine Fahrradfahrerin ist in Jena von der Polizei gestoppt worden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich am Montagabend heraus, dass das E-Bike manipuliert war. Somit hätte die Frau dafür einen Führerschein sowie eine entsprechende Versicherung vorweisen müssen, was sie jedoch nicht konnte. Wie die Polizei weiter mitteilte, stand die 38-Jährige außerdem unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Frau erhielt Anzeigen und musste zur Blutentnahme ins Klinikum. Das E-Bike wurde sichergestellt.

Geldtransporter sorgt für nicht alltäglichen Einsatz der Polizei

Auf der Bundesstraße zwischen Rothenstein und Kahla hat sich am Montagvormittag ein nicht alltäglicher Unfall ereignet. Laut Polizei klang die per Notruf eingehende Meldung zunächst wie reine Routine. Vor Ort stellte sich jedoch die Lage ganz anders dar. Denn ein beladener Geldtransporter war auf einer Kreuzung auf ein Auto aufgefahren. Neben der Unfallaufnahme und der Versorgung des leicht verletzten Pkw-Fahrers mussten die Polizisten somit auch den wertvollen Inhalt des Transporters schützen. Das machte eine Teilsperrung der Bundesstraße von mehr als zwei Stunden nötig, da kein Ersatzfahrzeug mit anschließender Umladung der Fracht zur Verfügung stand und daher ein Abschleppunternehmen gerufen werden musste.

Gelegenheit macht Diebe

Unbekannte haben aus einer Umkleidekabine in Jena unter anderem ein Smartphone, Schmuck, Bargeld und Kleidung gestohlen. Laut Polizei ist unklar, ob die Diebe dabei zielgerichtet vorgingen oder einfach den Umstand ausnutzten, dass die Turnhalle in der Rudolf-Breitscheid-Straße unverschlossen war. Der oder die Täter drangen am Montag zwischen 16.30 und 17.30 Uhr in das Gebäude ein, entwendeten aus der Umkleide mehrere Gegenstände und flüchteten anschließend unerkannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Umkleiden abzuschließen bzw. Wertgegenstände im Blickfeld aufzubewahren.

Hebelspuren an Haustür

Hebelspuren bemerkte am Montagnachmittag ein Hausbesitzer an der Tür seines Hauses in der Straße Im Krähmer in Jena. Unbekannte hatten laut Polizei augenscheinlich versucht, mit einem nicht bekannten Gegenstand die Haustür gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Es erfolgte eine Spurensicherung. Die Ermittlungen dauern an.

Getränkedieb auf der Flucht gestellt

Einen flüchtigen Ladendieb hat die Polizei in Kahla geschnappt. Den Angaben zufolge hatte ein 40-Jähriger am Montagvormittag den Verkaufsraum einer Tankstelle am Heerweg betreten und nahm aus der Auslage drei Getränkedosen. Anstatt zu bezahlen, rannte er anschließend davon. Dabei wurde er von einer Tankstellenmitarbeiterin verfolgt. Zwei in diesem Moment in der Nähe befindliche Polizisten wurden auf die Situation aufmerksam und stellten den Getränkedieb. Statt Beute zu machen, handelte sich der 40-Jährige eine Anzeige ein.

