Prothmann und Franz treten bei den Wahlen in zwei Ortsteilen an. Frischer Wind und politische Erfahrung prägen die Aufstellung.

Nach der Aufstellungsversammlung des Kreisverbands am 13. Januar gehen die Jenaer Grünen in die nächste Phase der Vorbereitungen zum Kommunalwahlkampf: Mit 46 gewählten Kandidatinnen und Kandidaten für die Stadtratsliste und weiteren Kandidaten für die Wahlen in den Ortsteilen möchten die Grünen allen Bürgerinnen und Bürgern ein breites Angebot für die Gestaltung der Politik vor Ort machen.

Grüne wollen alle Menschen in Jena ansprechen

„Mit unserer Liste möchten wir alle Menschen in Jena ansprechen: in allen Generationen und in allen Ortsteilen. Für unsere Partei kandidieren viele junge engagierte Menschen, beispielsweise Studierende wie Pascal Zillmann oder Sara Drubel – wir möchten frischen Wind in den Stadtrat bringen“, sagt Kreissprecherin und Ortsteilbürgermeisterin in Jena-Süd, Christina Prothmann. Gleichzeitig habe man auch sehr erfahrene Bewerber wie beispielsweise Frank Schenker, Jennifer Schubert oder Barbara Albrethsen-Keck gewinnen können.

Zivilgesellschaftliches, wirtschaftliches und soziales Potenzial

Für OB-Kandidatin Kathleen Lützkendorf spiegele die Liste auch Jenas reiches zivilgesellschaftliches, wirtschaftliches und soziales Potenzial wider: „Till Noack tritt an, einer der drei Initiatoren vom ,Klang der Stolpersteine‘, der sich unermüdlich gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus einsetzt. Für uns stellen sich Aktive aus Klima- und Nachhaltigkeitsbewegungen auf, wie beispielsweise Vincent Leonhardi, Justus Heuer vom ‚Aktionsbündnis Klima und Umwelt‘ oder Oda Beckmann vom ‚Reparier-Café Jena‘“. Bärbel Kracke, Lehrstuhlinhaberin der Pädagogischen Psychologie an der FSU, oder Heiko Knopf würden ihre wissenschaftliche Perspektive einbringen. Manuela Meyer, die maßgeblich am „Smart City Projekt Jena“ beteiligt gewesen sei, bereichere die Liste mit ihrem Fachwissen zur Digitalisierung und dem Blick der Wirtschaft.

Prothmann wird erneut in Jena-Süd als Ortsteilbürgermeisterin kandidieren, Margret Franz tritt in Jena-Ost an. Die vollständige Liste ist auf der Internetseite der Grünen abrufbar.