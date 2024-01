Jena. In Jena kam es am Mittwoch zu keinen Blockaden an Autobahnauffahrten. Der Kreisbauernverband will den Fall jetzt vom Verwaltungsgericht klären lassen.

Das Verwaltungsgericht ist eingeschaltet, für den Protest der Bauern aber kommt eine Entscheidung zu spät: Unverrichteter Dinge sind nach Angaben von Udo Große die Bauern am Mittwoch wieder abgezogen. Der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes sprach von einer Farce, denn entgegen der im Kooperationsgespräch mit der Stadt Jena getroffenen Absprachen habe die Versammlungsbehörde die Auflagen am Vortag verschärft. Zu den angekündigten Sperrungen an den Auffahrten zur A4 kam es im Stadtgebiet nicht.