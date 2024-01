Verdi und Umweltverbände vereint: Gemeinsame Kundgebung für besseren ÖPNV und faire Arbeitsbedingungen.

Umweltverbände unterstützen die Gewerkschaft Verdi bei den Warnstreiks im Nahverkehr: So würden in Jena am Freitag im Rahmen der Kampagne „WirFahrenZusammen“ Mitarbeiter des Nahverkehrs und der Jes-Verkehrsgesellschaft gemeinsam mit Klimaaktivisten zu einer Kundgebung vor dem Universitäts-Hauptgebäude aufrufen. Ab 12 Uhr setze man sich für gute Arbeitsbedingungen und den Ausbau des ÖPNV ein.

Auch in Jena werden die Beschäftigten oft vergessen

Die Debatte um eine Verkehrswende beziehe sich meist nur auf den Ausbau der Infrastruktur. „Dieser ist wichtig, keine Frage. Doch dabei werden die Beschäftigten oft vergessen“, sagt Sabrina Stangl von der Kampagne. Ohne die Beschäftigten des Nahverkehrs gebe es keine Verkehrswende. Die Bedingungen für die Angestellten seien in den vergangenen Jahren eher schlechter als besser geworden, sagt gemäß der Pressemitteilung Lukas Döchert, Bus- und Straßenbahnfahrer bei der Jenaer Nahverkehr GmbH. Auch die Fahrgäste spürten das. „Gerade ist der Krankenstand so hoch, dass wir den Betrieb nur mit reduziertem Ferienfahrplan aufrechterhalten können. Unbesetzte Stellen kommen obendrauf, wir finden einfach keine Leute, weil die Arbeitsbedingungen zu schlecht sind.“ Der Fahrplan sei so auf Kante genäht, dass oft keine Zeit mehr für die Toilettenpause bleibe. Hinzu kämen auf den gesamten Tag aufgeteilte Dienstschichten, Überstunden und kaum Möglichkeiten für die persönliche Urlaubsplanung.

Warnstreik in 80 Städten und 40 Landkreisen

Der Warnstreik am Freitag betrifft laut Verdi mehr als 130 kommunale Unternehmen in rund 80 Städten und rund 40 Landkreisen. Verhandelt wird für rund 90 000 Beschäftigte. Bei der ersten Verhandlungsrunde kam in keiner Region eine Lösung zustande. Außer in Bayern verhandelt die Gewerkschaft in allen Bundesländern parallel mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden über neue Tarifverträge für die Beschäftigten im ÖPNV. Dem bundesweiten Aufruf folgend, werden der Jenaer Nahverkehr und die JES Verkehrsgesellschaft am Freitag ab 3 Uhr bis zum Samstagmorgen, 3 Uhr, bestreikt.

