Jena. Ein 15-Jähriger ist in Jena von einer Gruppe angegriffen worden. Das sind die weiteren Meldungen der Polizei aus Jena.

Ein 15-Jähriger ist Dienstagabend in Jena von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und Verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren die Jugendlichen gerade in der Nähe eines Verbrauchermarktes in Richtung Karl-Marx-Alle unterwegs.