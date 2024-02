„Demokratie verteidigen“ lautet das Motto: Veranstalter rufen zur Kundgebung am Samstag vor der Stadtkirche auf.

„Demokratie verteidigen“ lautet das Motto einer weiteren Kundgebung, nachdem vor zwei Wochen tausende Menschen in Jena gegen Rechtsextremismus und die rassistischen Deportationspläne der Alternative für Deutschland auf die Straße gingen. Die Demonstration findet am Samstag ab 13 Uhr vor der Stadtkirche statt. Zu dieser Demonstration rufen neben wissenschaftlichen und kulturellen Einrichtungen, Vereinen und Initiativen, der Kirche, Unternehmen und Verbänden auch alle im Jenaer Stadtrat vertretenen demokratischen Parteien mit ihren Jugendorganisationen auf. Auch die gesamte Stadtspitze schließt sich dieser Demonstration an.

Vertreter der Jenaer Zivilgesellschaft sprechen

Zu Wort kommen nach Angaben der Veranstalter Vertreter der Jenaer Zivilgesellschaft wie Gerhard Paulus, einer der Initiatoren der Initiative „Klang der Stolpersteine“. Veranstalter der Demonstration ist das Jenaer Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit, ein Zusammenschluss verschiedenster Akteure der Jenaer Zivilgesellschaft..

„Die AfD versucht nicht einmal mehr, ihre faschistischen Ideen zu verstecken. Vielmehr wirbt sie offen damit“, sagt Anmelder Tobias Birk. „Doch die Jenaer Bevölkerung wird deutlich zeigen: Rassistische Deportationspläne haben bei uns keinen Platz!“

