Jena. Klassikpräsidentin zu Gast in Jena. Felix Reuter mit Teil 2 seiner verflixten Klassik.

Ulrike Lorenz spricht übers Welterbe

Zu Gast am Collegium Europaeum Jenense ist am Dienstag, 6. Februar, die Präsidentin der „Klassik Stiftung Weimar“, Ulrike Lorenz. „Weltkulturerbe in der Gegenwart – Herausforderung und Chance“ ist der Titel ihres Vortrages. Er beginnt um 19 Uhr im Auditorium zur Rosen in der Johannisstraße 13. Lorenz, 1963 in Gera geboren, ist seit August 2019 Präsidentin der Klassik-Stiftung.

Felix Reuter und die verflixte Klassik

Der Pianist, Musikkomödiant, Improvisationskünstler und Entertainer Felix Reuter gastiert am 8. Februar im Volksbad mit seinem Programm „Die verflixte Klassik – Teil 2“. Er präsentiert in der Fortsetzung seines Programms nun von der Natur inspirierte Werke berühmter Komponisten mit Humor und Augenzwinkern, mit hoher Kompetenz und bezwingendem Feingefühl und deshalb umso nachhaltiger und eindrucksvoller. Er beleuchtet Kompositionen, deren Namen eng mit Phänomenen der Natur verbunden sind. So nimmt er sich Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ ebenso an wie Edvard Griegs „Morgenstimmung“, Bedrich Smetanas „Die Moldau“, oder Ludwig van Beethovens „Mondscheinsonate“. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es unter anderem im Ticketshop Thüringen.

Solopiano in der Kulturkirche Löbstedt

Der Hamburger Musiker und Komponist Hauke Ströh kommt am Sonntag, 4. Februar, ab 16 Uhr für ein Konzert in die Kulturkirche Löbstedt. Seine Stücke bewegen sich in den Bereichen Coolpop, Jazz, Folk und Moderne Klassik, bisweilen mit nahezu spätromantisch-liedhaftem Charakter. Neben vielen eigenen Kompositionen gibt es Songperlen von Simon & Garfunkel, Leonard Cohen, Sting, Katie Melua, Eric Clapton, Elvis und Procol Harum; somit also auch einen Hauch Sechziger- und Siebzigerjahre. Die Presse spricht von „traumwandlerischem Klavierspiel“, „viel Feingefühl“, „müheloser Verführung“ sowie „Verzauberung“ des Publikums. Sein zweites Kurzalbum „tasten, greifen“ erschien im Frühjahr 2023. Es wurde im Hamburger Clouds Hill Studio eingespielt an einem Steinway & Sons D-274 Konzertflügel Baujahr 1975.

Die Kirche ist beheizt. Einlass am Sonntag, 4. Februar, ab 15.30 Uhr. Vor der Kirche gibt es warme Getränke und Kuchen.

Digitale Bürgersprechstunde zur Lage in der Ukraine

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Holger Becker bietet am Dienstag, 6. Februar, ein digitales Gesprächsformat zur Lage in der Ukraine an. Becker, direkt gewählter Abgeordneter im Wahlkreis 191, war vom 20. bis 23. Januar persönlich in der Ukraine, um sich ein eigenes Bild über die dortigen Verhältnisse zu machen. Die Interessenten bekommen einen digitalen Zoomlink zugesendet und sollten sich im Vorfeld unter holger.becker.ma03@bundestag.de melden. Danach erfolgt die Zusendung des Links. Die Veranstaltung wird um 19 Uhr beginnen.

Geschichtsatlas mit einem zweiten Teil

Der Verein „Historica Thuringia“ hat den Geschichtsatlas Thüringen Teil II herausgegeben. Die Buchhandlung Albert Steen (Fürstengraben 3) und die Jenaer Bücherstube (Johannisplatz 28) haben das Werk vorrätig. Hauptziel des Vereins ist es, Publikationen zur Geschichte beziehungsweise zur Regionalgeschichte Thüringens herauszugeben.