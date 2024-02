Das Unternehmen Zeiss unterstützt das Jenaer Netzwerk Witelo mit 80.000 Euro

„Seit 2012 hat Zeiss, als institutioneller Förderer, uns mit fast 700.000 Euro unterstützt. Wir freuen uns über die zusätzliche finanzielle Unterstützung, die wir im letzten Jahr erhalten haben“, sagt Christina Walther, die Geschäftsführerin des Vereins Witelo und Projektleiterin des Schülerforschungszentrums Jena. Sie konnte dadurch neue Robotiksets finanzieren, die in Arbeitsgemeinschaften und Ferienworkshops zum Einsatz kommen. Die 3D-Drucker kommen für Schülerprojekte zum Einsatz.

„Wir haben auch den Bestand unserer Witelo-Boxen erweitert, sodass wir häufig genutzte Kisten nun in doppelter Ausführung haben“, so Walther weiter. Die Workshopkisten wurden speziell für den Einsatz in Arbeitsgemeinschaften, dem Unterricht oder für Experimentierfreunde entwickelt. Seit 2015 können Schulen, Kitas und Netzwerkpartner sie kostenlos ausleihen. Witelo hat Boxen zu verschiedenen MINT-Themen wie Wasser, Stoffe, Natur, Umwelt sowie Messen und Wiegen zusammengestellt und mit Anleitungen für Lehrkräfte versehen. Ergänzt werden die Boxen durch Mikroskope, Technikkästen oder Robotik-Sets.

Zeiss-Initiative „A Heart for Science”

Die Boxen werden auch von Zeisss-Beschäftigten genutzt, die sich als sogenannte „Volunteers“ im betrieblichen Freiwilligenprogramm „A Heart for Science“ einbringen. Die Initiative, die von Zeiss anlässlich des 175-jährigen Firmenjubiläums im November 2021 ins Leben gerufen wurde, soll junge Menschen zwischen 12 und 18 Jahren für Naturwissenschaften und Technik begeistern. Daran können sich Mitarbeiter weltweit beteiligen, indem sie beispielsweise Vorträge halten, Workshops leiten oder MINT-Veranstaltungen organisieren.

„Ich leihe heute zum ersten Mal zwei Boxen aus, um zu testen, welche Experimente ich mit Schülerinnen und Schülern durchführen kann“, sagte Katja Himmelreich, Mitarbeiterin bei Zeiss-Medical-Technology. Alltagsnahe Experimente machten die Naturwissenschaften für Kinder noch interessanter und greifbarer.

In den zwei Forscherboxen befindet sich jeweils ein Experiment zum Thema Farbe. Die erste Box ist für Schülerinnen und Schüler der zweiten bis sechsten Klasse geeignet und enthält alle benötigten Materialien, um am Beispiel von farbigen Textmarkern das Phänomen der Fluoreszenz zu erkunden. Die zweite Box behandelt das gleiche Thema auf einem höheren Niveau. Hier können anhand von Pflanzenteilen und Pilzen fluoreszierende Farbstoffe gewonnen werden. Insgesamt bietet Witelo 158 verschiedene Experimente an, die von Lehrenden ausgeliehen und genutzt werden können.

MINT-Fächer ist eine zusammenfassende Bezeichnung von Unterrichts- und Studienfächern beziehungsweise Berufen aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.