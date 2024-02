Westflügel, Mittelbau und Ostflügel der alten Hautklinik: Derzeit wird der Ostflügel des Gebäudes (rechts) hergerichtet, um hier Geflüchtete unterzubringen. Entstehen sollen etwa 100 Plätze. Ein Gros der Geflüchteten werde aus der alten Frauenklinik auf dem Bachstraßengelände in die Erfurter Straße umziehen. Bereits Ende März sollen die ersten Personen einziehen. Jenas Sozialamtsleiterin Barbara Wolf sah sich am 1. Februar die Baustelle an. © Funke Medien Thüringen | Jördis Bachmann