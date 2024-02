Matthias Werner (82): „Wenn man in den Ruinen der Nachkriegszeit aufgewachsen ist, in den Trümmern des Kriegs und die Baracken voll Flüchtlingen gesehen hat, dann ist es erschreckend, dass all das wieder an Aktualität gewinnt. Ich will mich nicht dafür schämen müssen, wenn ich sage, dass ich aus Thüringen komme. Jena erscheint mir wie eine Insel im blauen Meer.“ © Funke Medien Thüringen | Jördis Bachmann