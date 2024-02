Jena. Mundwinkel-Betrachtung in Wahlkampf-Zeiten

Was gibt es denn so an Mittelchen aus der Kopf-Asservatenkammer, mit denen man besser durchs Leben kommt? Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) konnte dazu etwas sagen beim Gedankenaustausch mit der Redaktion zu diesem kniffligen Problem: Wenn du durch die Stadt gehst und dir Leute begegnen, die du schon mal gesehen hast, ohne ihren Namen parat zu haben! Und wenn diese Leute, einen Gruß erheischend, dich obendrein erwartungsvoll anschauen! Und das als OB, als der bunteste Hund der Stadt!