Jena. Die Musik von Duke Ellington dient Aki Takase und Daniel Erdmann als Inspiration. Auftritt am Dienstag, 20. Februar.

Die Pianistin Aki Takase wird nicht im Piano-, sondern im Saxofonduo mit dem Musiker Daniel Erdmann am Dienstag, 20. Februar, 20 Uhr in der Villa Rosenthal zu erleben sein. „Die Art ihres Zusammenspiels ist kaum anders als telepathisch zu bezeichnen. Dabei verbindet sich Erfindungsreichtum mit technischer Perfektion“, heißt es vom Veranstalter.

Was während der Pandemie mit Videoschaltungen zwischen dem in Reims beheimateten Saxofonisten und der Berliner Wohnung der Pianistin begann, wurde live fortgesetzt. Bald spürten die beiden, dass sie mit ihrer Duo-Platte „Isn’t It Romantic?“ noch lange nicht alles gesagt, sondern gerade einmal den Anfang gemacht hatten.

Das Schaffen von Duke Ellington – seine Kompositionen, seine Orchesterstücke, die Mannigfaltigkeit seines Werkes und sein Klavierspiel – erwies sich als idealer Ausgangspunkt für die Spielabenteuer im Duo. Die Musik Ellingtons eigne sich für die Duo-Exkurse vor allem auch deshalb, weil sie so universell ist und weil sie in der Jazzgeschichte einen zentralen Platz einnimmt. Swingende Fröhlichkeit steht neben balladesker Leidenschaft und romantischer Melancholie, impressionistische Leichtigkeit neben dichten Klangwolken.