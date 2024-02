Jena. Ammoniak-Alarm am Mittwochvormittag in Jena: Feuerwehr und Polizei rückten aus. Inzwischen ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht.

Größerer Einsatz am Mittwochvormittag in Jena: Der Gefahrgutzug der Feuerwehr und die Polizei waren am Stadtteilzentrum Lisa in Lobeda-West vor Ort. Von dort war 9.31 Uhr eine Flüssigkeit auf dem Fußboden gemeldet worden. Daneben sei ein Zettel mit der Aufschrift „Ammoniak“ gefunden worden.

Feuerwehrleute aus Jena auf dem Weg ins Stadtteilzentrum Lisa in Lobeda-West. Dort hatte es zuvor einen Ammoniak-Verdacht gegeben. © Marcus Voigt | Thorsten Büker

Wie Daniel Müller von der Landespolizeiinspektion Jena sagt, haben Polizisten den Zettel gesichtet. Auf diesem stehe: „Betreten verboten, ammoniakhaltiges Putzmittel“. Ein Ammoniak-Geruch sei nicht festzustellen gewesen. Laut Ordnungsdezernent Benjamin Koppe (CDU) hatte die Feuerwehr einen Ammoniak-Gehalt von 0,03 Teile pro Million gemessen. Eine Gefahr für Leib und Leben sei also auszuschließen.

AfD-Veranstaltung am Mittwochabend im Lisa

Neben Benjamin Koppe (CDU) war auch der Lobedaer Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt (SPD), der im Lisa sein Büro hat, vor Ort. In ersten Reaktionen wollten sie einen Zusammenhang des Vorfalls mit einem für Mittwochabend geplanten Bürgerstammtisch der AfD im Lisa und einem angekündigten Gegenprotest nicht ausschließen. Nach der ersten Entwarnung hieß es, dass der Bürgerstammtisch der AfD stattfinden kann.

Dieser Zettel wurde im Stadtteilzentrum Lisa in Lobeda-West gefunden. © Funke Medien Thüringen | Thorsten Büker

In einer Mail, die diese Redaktion erreichte und die vom Absender „Anti AfD“ stammt, heißt es: „Heute, am Mittwoch den 14.02 sollte im Stadtteilzentrum eine Veranstaltung im Stadtteilzentrum ‚Lisa‘ stattfinden. Aktivist*innen ist es gelungen, durch eine Protestaktion im vorhinein den Raum so zu präperieren, dass die Veranstaltung vermutlich nicht stattfinden wird.“

Die Absender fordern von der Stadt Jena, sich konsequent und glaubhaft gegen rechte Hetzte einzusetzen, „und dies fängt schon bei der Frage an, für welche Veranstaltungen und Inhalte Räume zur Verfügung gestellt werden und für welche nicht.“

