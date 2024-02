Jena. Unternehmen unterstützt Elterninitiative für krebskranke Kinder.

Die „ad hoc“-Gruppe will die Jenaer Elterninitiative für krebskranke Kinder e.V (EKK) unterstützen. Und so hat sich der Immobiliendienstleister jetzt als weitere Sammelstelle für Kronkorken verankert. Unter dem Motto „Die Flasche ins Köpfchen, die Deckel ins Töpfchen“ würden die Kronkorken gesammelt, um der Elterninitiative für krebskranke Kinder in Jena e.V. zur Seite zu stehen. Zweimal im Jahr bringe das Unternehmen Deckel zum Altstoffhandel und spende das Geld an die EKK, damit sie Projekte für krebskranke Kinder und ihre Angehörigen verwirklichen kann.